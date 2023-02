ALERTĂ ANM de viscol în România! Cod galben și cod portocaliu până duminică Meteorologii de la ANM au emis mai multe avertizari de vreme rea valabile in urmatoarele ore. Aproape intreaga țara se afla fie sub cod portocaliu de ninsori și viscol, fie sub cod galben de vant puternic. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 ” La munte va ninge moderat cantitativ, vantul va avea intensificari cu rafale, in general, de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m va depasi 80…90 km/h. Temporar va fi viscol si vizibilitate redusa. In Carpatii Meridionali si Occidentali… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari cod galben si portocaliu de ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20…

- Meteorologie a emis, sambata, mai multe avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa, valabile pana maine seara. Sunt anunțate ninsori, viscol și vant puternic in mai multe județe. O prognoza speciala a fost anunțata și pentru București.Meteorologii au emis noi avertizari de viscol și ninsoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarea cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, in intervalul 28 ianuarie, ora 14.00 ndash; 29 ianuarie, ora 10.00 se vor inregistra ninsori moderate cantitativ si viscol. Astfel, in intervalul mentionat…

- Meteorologii de la ANM au emis, marți, un cod roșu de viscol in Carpatii Meridionali, la peste 1800 de metri altitudine, valabil de astazi pana miercuri. Totodata, o averizare cod portocaliu de vant si de precipitatii vizeaza Muntii Apuseni si nordul Carpatilor Orientali si zone din Carpatii Meridionali.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizarea COD GALBEN pentru zona de vest a judetului. Sunt prognozate intensificari ale vantului si precipitatii insemnate cantitativ. Avertizarea e valabila in perioada 17 ianuarie, ora 11-19 ianuarie, ora 18 si prognozeaza: “La munte, in Banat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18 La munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și in nord-vestul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze…

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara. „La data de 16 Ianuarie 2023, gradul de aprovizionare cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, un cod galben de ploi și intensificari ale vantului in cateva județe din vestul țarii. La munte va ninge, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor depași 100 km/h. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații și vant care intra in vigoare…