Alertă ANM de ultima oră. Furtunile lovesc în România. Unde vremea se schimbă radical Valorile termice din ultimele zile pare ca prevesteau ceea ce se va intampla in continuare, conform datelor din noua alerta ANM de ultima ora. Meteorologii anunța ca furtunile lovesc in Romania, iar vremea se schimba radical. Alerta ANM de ultima ora. Doua coduri galbene de furtuni și canicula Daca in cursul primei zile din august […] The post Alerta ANM de ultima ora. Furtunile lovesc in Romania. Unde vremea se schimba radical appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

