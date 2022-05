Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica. Prima avertizare este valabila in intervalul 17 mai, ora 14:00 - 18 mai, ora 06:00, iar a doua in intervalul: 18 mai, ora 06:00 – 18 mai, ora 21:00.

- In urma cu puțin timp s-a emis o avertizare meteorologica in județul Iași. In acest moment este cod portocaliu de vijelie puternica, grindina și descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 25, 35 l/mp la Iași. Alerta este valabila pana la ora 19:00. Specialiștii recomanda ca oamenii sa evite…

- Vremea se inrautațește considerabil in tot județul Cluj. Astazi, vineri, 13 mai, a fost emis un COD Galben de ploi, cat și un COD Portocaliu care vizeaza mai multe localitați din județ.Meteorologii au emis vineri, 13 mai, o avertizare COD Portocaliu de grindina de dimensiuni medii, averse care vor cumula…

- Vremea se anunța temporar instabila, vineri, in unele zone din țara, motiv pentru care meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN. Atenționarea a intrat in vigoare vineri, 13 mai, la ora 12 și va fi valabila pana la ora 23 a acestei zile. Zonele aflate sub atenționarea COD GALBEN Conform informațiilor…

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in unele zone din țara, in aceasta a doua zi a saptamanii. Meteorologii au emis, marți, 10 mai, o atenționare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru mai multe județe din țara. Sunt anunțat averse torențiale, cu fulgere și intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteo de vreme severa: un cod galben de cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata și un cod portocaliu de ploi abundente. Iata ce zone sunt vizate.

- Vremea s-a schimbat radical! De la zilele pline de soare și frumoase, acum, iarna s-a intors din nou in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent mai multe avertizari de vreme rea, printre care și un cod galben de furtuna și vant, dar și unul de ninsori puternice. Iata care sunt zonele…

- Vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada, valorile termice fiind semnificativ mai scazute fata de ziua anterioara indeosebi in centru, sud si est. Prognoza meteo Romania 10 - 11 aprilie 2022 In aceste regiuni cerul va fi noros si va ploua in cea mai mare parte a intervalului. La munte…