Alertă ANM de ultima oră. Cod roșu de furtuni și ploi torențiale în România. Județul cel mai afectat ANM a emis o noua atenționare de Cod Roșu de furtuni și ploi valabil in dupa-amiaza zilei de miercuri, 19 iulie. Acesta este valabil pentru mai multe localitați din județul Covasna, unde se vor semnala cantitați foarte mari de precipitații. Ce alte avertizari sunt in vigoare. Alerta ANM. Cod Roșu de ploi și furtuni Administratia […] The post Alerta ANM de ultima ora. Cod roșu de furtuni și ploi torențiale in Romania. Județul cel mai afectat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localitati din judetul Bihor se afla, miercuri seara, sub avertizare Cod rosu de vijelie puternica, averse torentiale insotite de grindina si descarcari electrice. CITESTE SI EXCLUSIV Dragoș Damian (Terapia Cluj): Este extrem de greu, dar sa uitam 5 minute de știrile groaznice de care…

- Specialiștii au emis o noua alerta meteo ANM in Romania. Meteorologii au anunat ca vremea se strica in weekend, nu vom scapa in urmatoarele zile de ploi și vijelii. O noua alerta meteo ANM Al doilea weekend al lunii iulie va aduce ploi și vijelii in mai multe zone din țara. Specialiștii de la Administrația…

- O noua alerta ANM de cod portocaliu! In aceste zile, in mai toata Europa vara inseamna vreme extrema. In contextul in care temperaturile ridicate și secetele planeaza din nou asupra continentului, Agenția Europeana de Mediu solicita țarilor sa fie mai bine pregatite pentru creșterea previzibila a dezastrelor…

- Vremea capricioasa continua sa faca prapad in țara. Specialiștii de la Administraia Naționala de Meteorologie au emis o noua avertizare de tipa cod galben in Romania de ploi torențiale. Alerta meteo ANM pentru astazi este valabila in mai multe județe. Cod galben in Romania de ploi torențiale Sapramana…

- Vremea rea nu ii lasa pe romani sa iși petreaca weekendul așa cum și-ar fi dorit. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vijelii, furtuni și ploi torențiale in Romania. Astfel, conform experților in meteorologie jumatate de țara va fi afectata. ANM a emis Cod portocaliu…

- Vreme capricioasa in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de ploi și furtuni valabile in urmatoarele ore, fiind in vigoare o alerta de cod roșu in județele Mehedinți, Caraș-Severin și in zona de munte a județelor Gorj și Hunedoara. Iata situația din toata țara. Noi…

- Sunt vești proaste pentru romani in ceea ce privește starea vremii. Este din nou alerta meteo de vreme rea de la ANM. Va fi pericol pentru Romania dupa ciclonul mediteranean și codul roșu de ploi torențiale din Europa. Vremea a luat-o razna. Intr-o parte de Romanie sunt inundații, iar in alta parte…

- Vremea rea nu mai pleaca din Romania! Dupa cateva zile de soare și vreme buna, ploile au revenit și fac ravagii in toata țara! Majoritatea regiunilor sunt afectate și este in vigoare chiar și un cod portocaliu de ploi torențiale. ANM a trimis o alerta de ultima ora in acest sens, afla care sunt zonele…