- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ulitm moment, privind vremea instabila din Romania. Specialiștii au anunțat faptul ca in șase județe din țara s-a emis deja un cod galben de vremea rea. Iata care sunt zonele afectate!

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat cod galben de furtuni pe teritoriul Romaniei. Care sunt zonele vizate chiar de azi? Fenomenele extreme urmeaza sa iși faca simțita prezența de la mijlocul saptamanii curente?…

- Este alerta meteo dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vreme rea pentru țara noastra. Avertizarea de tip nowcasting de Cod portocaliu de vijelie este valabila pana la 13:30 in mai multe localitati din judetele Alba, Mures si Sibiu. ANM a emis Cod portoclaiu de…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Meteorologii anunța vreme deosebit de rece, vijelii și ploi in toata țara. De asemenea, experții au indicat și doua alerte de Cod galben de furtuni. Care sunt zonele afectate și in ce interval…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie vin cu noi detalii despre vreme. Din pacate, nu scapam de frig, iar in unele zone din Romania se intorc ninsorile. Avertizare de temperaturi extreme și vijelii. Vremea din urmatoarele 48 de ore este cu mult mai rece decat cea din zilele anterioare.…

- Specialiștii anunța ploi, dar și intensificari ale vantului, in mai multe zone din țara, motiv pentru care au emis, joi, 31 martie, o informare meteo și o atenționare COD GALBEN. Iar, de sambata incepand, vremea se va raci – atrag atenția meteorologii. Veștile de la Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent o alerta meteo de ultim moment! Potrivit specialișitilor, zilele urmatoare, in Romania, ar putea aparea "ploile roșii", asta din cauza prafului saharian. Iata anunțul facut de catre meteorologi!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben, valabila astazi, 22 martie, ora 08.00 22 martie, ora 20.00. In intervalul mentionat vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in sud vestul Moldovei, unde vor fi rafale…