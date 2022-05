Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pe termen scurt, care anunța „grindina de dimensiuni medii, vijelie cu rafale de peste 70 km/h, frecvente descarcari electrice, averse ce vor depași 30 l/mp”. Alerta vizeaza zona de munte de peste 1.800 de metri din județul Caraș-Severin…

- Incepand de miercuri de la amiaza și pana seara la ora 21 este valabila o atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de vreme rea pentru 26 de judete. Pana miercuri seara, la ora 21.00, este in vigoare un cod galben de fenomene periculoase: vijelii, ploi torentiale si grindina.

- Avertizare meteo in județul Cluj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 12 – 28 aprilie, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Cum va fi vremea? Specialiștii indica noi schimbari chiar de astazi. Veștile nu sunt deloc bune pentru romanii care așteptau cu mare drag caldura din noul sezon. Care sunt zonele afectate de noua…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea meteorologica pentru Interval de valabilitate: 3 aprilie, ora 10.00 5 aprilie, ora 10.00. Fenomene vizate sunt predominant ninsori moderate cantitativ, vreme deosebit de rece, bruma si inghet la sol. Pe parcursul zilei de duminica 3 aprilie…

- O masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana dinspre nordul Africii va ajunge in Europa, inclusiv in Romania, in perioada 30 martie – 1 aprilie, a anunțat ieri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform sursei citate, pana pe 1 aprilie circulația aerului se va face din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent o alerta meteo de ultim moment! Potrivit specialișitilor, zilele urmatoare, in Romania, ar putea aparea "ploile roșii", asta din cauza prafului saharian. Iata anunțul facut de catre meteorologi!