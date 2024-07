Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Dupa cateva zile de ploi, meteorologii anunța din nou zile caniculare. Temperaturile vor trece cu ușurința peste 35 de grade Celsius, iar in unele zone vor ajunge chiar și pana la 40 de grade Celsius. Urmeaza 11 zile de canicula Luna lui cuptor iși intra pe deplin in drepturi, iar meteorologii anunța…

- Un nou cod galben de canicula a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru aproape toata Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade Celsius in anumite zone ale țarii, iar disconfort termic va fi ridicat.

- Alerta meteo in Romania! A fost emis un cod roșu de canicula, valabil in mai multe județe din Romania. Temperaturile vor atinge cote record in acest sfarșit de saptamana, ajungand chiar și pana la 40 de grade Celsius la umbra. Iata unde este valabila alerta.

- In intervalul 21 iunie, ora 10:00 - 22 iunie, ora 10:00, in Capitala, valul de caldura va persista, dar va diminua usor in intensitate, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va putea atinge pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin si vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima,…

- Este alerta in Romania! Meteorologii au venit cu un anunț de ultim moment. Au fost emise doua coduri, unul portocaliu și unul galben, de canicula, valabil pentru jumatate de țara. Se vor inregistra temperaturi chiar și de 37 de grade. Iata in ce zone este valabil și pana cand ramane in vigoare!

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…

- Vești noi pentru romani! Dupa doua saptamani cu temperaturi de vara im toata țara, vremea se schimba radical in Romania! Urmeaza frig, ploi și inclusiv valori de -1 grad in temometre! Iata care sunt zonele cu cele mai mici temperaturi și de cand se schimba vremea!