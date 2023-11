Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora despre vreme. Meteorologii au emis avertizari cod roșu de viscol și ninsoare valabile duminica dimineața in sud-estul țarii. Mai multe drumuri județene au fost inchise. Iata cum se circula in aceste momente in țara!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un nou anunț! Meteorologii au emis o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic valabila pentru mai multe zone ale Romaniei. Iata ce zone sunt afectate și pana cand ramane in vigoare atenționarea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment. Este Cod galben de vant in mai multe zone ale țarii, dar și pericol de prabușiri și incidente in mai multe județe din Romania. Iata cu ce noi informații au venit specialiștii!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) continua sa avertizeze cu privire la vijeliile ce se vor manifesta in țara in urmatoarele ore. Rafalele de vant se vor intensifica in mai multe teritorii din Romania. E cod galben pana la noapte. Cu ce fenomene ne vom confrunta, potrivit meteorologilor.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea, valabile pana miercuri, 25 octombrie 2023, la ora 12:00. Ce județe sunt vizate de intensificari puternice ale vantului. Afla in randurile de mai jos cu ce ne vom confrunta in urmatoarele ore. Cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea pentru cateva județe din Romania, duminica, 8 octombrie 2023. Meteorologii anunța vant puternic, cu rafale ce vor depași 80 de kilometri pe ora și temperaturi scazute. Localnicii au primit mesaje RO-Alert.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un avertisment important! Meteorologii au emis un cod galben de vant in mai multe zone din Romania. Rafalele vor depasi 100 km/h in unele județe din țara noastra. Iata ce au transmis meteorologii!

- Toamna a inceput sa iși intre in drepturi. Inca de la debutul lunii septembrie vremea s-a racit considerabil. Administrația Naționala de Meteorologie anunța Cod Galben de intensificari ale vantului in șase județe din țara. Afla care sunt zonele afectate.