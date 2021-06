ALERTĂ ANM. Cod portocaliu şi cod galben de de ploi în jumătate de ţară Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi abundente, in 15 județe din țara, valabila de miercuri, de la ora 23.00, pana joi dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Covasna, Brașov, Prahova, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța. Avertizarea va intra in vigoare de miercuri, de la […] The post ALERTA ANM. Cod portocaliu si cod galben de de ploi in jumatate de tara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

