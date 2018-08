Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, atenționari cod galben de inundații pe rauri mici din noua județe din Moldova și Transilvania, valabile pana la miezul nopții, conform Mediafax.Potrivit INHGA, județele in care sunt prognozate inundații pe rauri…

- Furtunile puternice lovesc 15 judete, in orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea, ce dureaza pana la ora 18. Se vor semnala averse torentiale care vor depasi 25l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Potrivit meteorologilor,…

- Treizeci si doua de judete sunt sub o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, vineri, incepand cu ora 6.00 si pana la ora 23.00. De asemenea, pentru rauri din 16 judete va fi in vigoare o avertizare de inundatii, pana sambata, la ora 10.00.…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi valabil pentru mai multe judete, inclusiv Satu Mare. Atentionarea este valabila din aceasta (azi, 12 iunie) seara, ora 20.00, pana miercuri, 13 iunie (ora 14.00) pentru judetele: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita,…

- Maramures alerta meteo : Cod portocaliu și galben de ploi, furtuna si grindina pentru zece județe Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari cod portocaliu și galben de ploi, furtuna si grindina pentru zece județe, in vigoare in urmatoarele ore, scrie Mediafax. Sub cod portocaliu…

- Potrivit hidrologilor, in primele doua zile ale intervalului de prognoza debitele medii zilnice vor fi in crestere pe raurile din Maramures, Crisana si Banat ca urmare a precipitatiilor prognozate si relativ stationare pe celelalte rauri. De asemenea, in urmatoarele doua zile, debitele vor fi, in…