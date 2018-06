Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod portocaliu de ploi abundente pentru 12 judete din nordul si centrul tarii, valabila de vineri, de la ora 15.00, pana sambata dimineata, la ora 06.00, scrie Mediafax.Meteorologii avertizeaza ca in jumatatea de nord…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dupa-amiaza o atentionare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetele Hunedoara si Arad, valabila pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale, valabila pana duminica seara in patru judete din zona Moldovei, in timp ce pentru 24 de judete din Moldova, Transilvania si Muntenia a instituit un Cod galben de furtuni si vijelii.

- ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 16 iunie, ora 14 – 18 iunie, ora 10 Fenomene vizate: perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Cod portocaliu de ploi torentiale in Alba, Sibiu, Brasov si Covasna Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, noi atentionari Cod portocaliu de ploi torentiale, grindina si vijelii, valabile în judetele Alba, Sibiu, Brasov si Covasna. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a extins, duminica, atentionarea cod galben de vant, in prezent fiind opt judete sub avertizare. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, sunt sub cod galben judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Iasi, Ialomita, Braila si Buzau. In zonele mentionate se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip cod galben, valabila astazi, pana la ora 15.00, in mai multe judete din tara.In judetele Ialomita, Braila si Buzau, se semnaleaza intensificari ale vantului, care vor atinge la rafala intre 55 si 65 km h.In judetele Vaslui, Bacau, Vrancea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica atentionari nowcasting Cod galben de vant pentru judetele Ialomita, Braila, Buzau, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati si Iasi. Astfel, pana la ora 15:00, in judetele mentionate se vor semnala intensificari locale ale vantului care vor atinge la rafala…