Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo in Romania! A fost emis un cod roșu de canicula, valabil in mai multe județe din Romania. Temperaturile vor atinge cote record in acest sfarșit de saptamana, ajungand chiar și pana la 40 de grade Celsius la umbra. Iata unde este valabila alerta.

- Cu toate acestea, specialiștii spun ca in unele zone de munte vor fi averse, insoțite de descarcari electrice și grindina. "Vremea se incalzește zilele urmatoare. Astazi, temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius in depresiuni și pana la 34-35 in sud. Vorbim de canicula pe alocuri. In zilele urmatoare,…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.

- Valul de aer polar care a ajuns in Romania mai persista cateva zile. Meteorologii anunța in continuare temperaturi scazute, ploi, iar la munte se vor inregistra lapovița și ninsori. De la mijlocul saptamanii se incalzește ușor, insa revin ploile, a precizat Alina Serban, meteorolog in cadrul Administrației…

- Dupa o racire semnificativa a vremii, meteorologii prognozeaza chiar 28 de grade Celsius dupa data de 15 mai. Va ploua mult in zilele de 9 și 10 mai, conform prognozei meteo pentru urmatoarele doua saptamani. BANAT Vremea va fi calda in primele doua zile (6 și 7 mai), cu o medie a valorilor termice…

- Vremea se schimba radical. Furtuna Renata va lovi Romania. Temperaturile surprinzatoare, cu 15 – 17 grade mai mari decat in mod normal, sunt inceputul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne asteapta un dus rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata. „Canicula de aprilie a adus temperaturi neobisnuit…

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat, la un post TV, ca, de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara. Alerta ANM! Vremea se schimba radical dupa valul tropical care…