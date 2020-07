Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de ploi, valabila luni, intre orele 10.00 și 21.00, in Dobrogea, Moldova, Transilvania și local in Muntenia și Maramureș.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența pe 1-3 august (studiu) Luni, incepand cu ora 10.00 și pana la ora…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod portocaliu de furtuni in tara Foto: ISU Meteorologii au emis o noua atenționare cod portocaliu de furtuni, valabila pâna la noapte, la ora 3:00, în Moldova, Dobrogea și local în Muntenia si Transilvania. Este, de asemenea, cod…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice, pentru zona de munte, Moldova, Dobrogea si local in Muntenia si Transilvania. Alte cateva judete sunt sub avertizare cod galben.

- Meteorologii au emis un nou Cod Portocaliu de inundații, inclusiv pentru Argeș. Interval de valabilitate: 24 iunie, ora 10:00 – 25 iunie, ora 03:00. Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica accentuata. In zonele montane, in Moldova, Dobrogea și local in Muntenia și Transilvania,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 23 iunie, ora 10.00 – 25 iunie, ora 10.00, in toata țara. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, 21 iunie, avertizarile pentru judetul Neamt cu inca 24 de ore. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 21 iunie, ora 10:00-22 iunie, ora 6:00. “In dupa-amiaza zilei de duminica (21 iunie) și in cursul nopții de duminica spre luni…

- Meteorologii au emis, sambata, Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, grindina si vijelii, valabil in cea mai mare parte a tarii, pana duminica. In Moldova, Maramures, Transilvania, Dobrogea, local in Muntenia si in nordul Crisanei si in zonele montane va fi Cod portocaliu de ploi torentiale.

- Meteorologii anunta ca vremea rea si furtunile vor continua pana sambata, la ora 10.00. Pe durata zilei de miercuri, cea mai mare parte a tarii este sub cod portocaliu, fiind anuntate caderi importante de precipitatii. Ulterior, intreaga tara va fi sub cod galben. Potrivit meteorologilor,…