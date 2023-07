Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie capricioasa in țara noastra, deși ne aflam in a doua luna de vara. Astfel, Romania este impartita intre canicula si vijelii, asta dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari de ploi și vreme rea, dar și o informare de canicula. Iata ce zone sunt vizate.…

- Meteorologii au anunțat ca temperaturile ridicate cu care ne-am confruntat zilele acestea nu vor disparea prea curand, astfel fiind prelungita alerta de canicula și disconfort termic. Ce zone sunt afectate de caldura și ce temperaturi vor fi inregistrate in București, aflați in randurile urmatoare.…

- Anunț de ultima ora al Administrației Naționale de Meteorologie! Mare parte a Romaniei se afla sub alerta de ploi și vijelii. Specialiștii avertizeaza ca nu vom scapa prea curand de vremea extrema. Care sunt zonele afectate. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus cum va fi vremea in zilele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un COD PORTOCALIU de ploi și furtuni pentru mai multe teritorii din țara noastra. Zilele viitoare vor fi marcate de fenomene meteorologice specifice instabilitații atmosferice. Afla in randurile de mai jos ce alerte meteo sunt in vigoare in momentul…

- Vremea rea nu ne ocolește deloc in aceasta perioada, astfel ca, meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de averse torențiale, grindina și vijelie in mai multe județe din Romania. Ce zone vor fi afectate de codul galben de vreme rea! Vremea rea in mai multe județe din țara Administrația Naționala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod portocaliu de averse si grindina, valabila in zone din patru judete, respectiv un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce vizeaza alte zece judete, pe parcursul zilei de marti.

- Experții de la Agenția Naționala de Meteorologie au emis un cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina in 14 județe ale Romaniei, in ziua de miercuri, 24 mai. Alerta meteo este valabila intre orele 12:00 și 23:00. Care vor fi zonele afectate. Cod galben de ploi și vijelii in Romania, miercuri,…

- Vremea se strica in mai multe județe ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o alerta de cod galben de ploi torențiale, furtuni, vant puternic și instabilitate atmosferica.