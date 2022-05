Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANM, in intervalul 13 mai, ora 12:00 - 13 mai, ora 23:00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata. In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se…

- Potrivit ANM, in intervalul 10 mai, ora 13 - 10 mai, ora 21, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata.In intervalul menționat, in Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și in Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Potrivit ANM, in intervalul 4 mai, ora 12 - 4 mai, ora 21, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Dupa cateva zile cu temperaturi de peste 20 de grade, vremea a schimbat foaia. In Craiova, o vijelie puternica a smuls acoperișurile blocurilor, in Galati au fost inundații, iar la Ranca utilajele de deszapezire au fost scoase pentru curațarea drumurilor.Fulgerele si norul de ploaie din timpul unei…

- Avertizare ANM pentru joi și vineri. Așa cum era anunțat, inca de ieri, Romania este sub avertizare de Cod Galben in aproape toate regiunile. Avertizarea emisa ieri se va incheia in aceasta seara, in jurul ore 23. Daca ieri am avut parte de instabilitate, astazi ANM a actualizat avertizarea. Pentru…

- Alerta meteo: COD GALBEN de GRINDINA și descarcari electrice in Alba. Care sunt zonele vizate Alerta meteo: COD GALBEN de GRINDINA și descarcari electrice in Alba. Care sunt zonele vizate Meterologii ANM au emis un Cod Galben de vreme rea pentru județul Alba astazi, 1 aprilie, pana la ora 17:30. In…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-02-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 februarie, ora 06:00 – 1 martie, ora 10; Zonele afectate : sud-estul țarii Fenomene : intensificari ale vantului, ninsori viscolite; Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…