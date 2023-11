Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment. Daca specialiștii au anunțat ca la munte vom avea parte de ninsori din plin in aceste doua zile libere, iata ca dupa acest weekend vremea se schimba, in mod neașteptat, in toata țara. Iata ce vești…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimarea meteo pentru urmatoarele patru saptamani. 23.10 – 30.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana. In zona noastra, cantitațile de precipitații vor fi ușor mai ridicate fața de normalul perioadei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimarea meteo pentru urmatoarele patru saptamani. 9.10 – 16.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana. Cantitațile de precipitați vor fi reduse. 16.10 – 23.10 Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat…

- A fost emisa o noua alerta ANM. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat o avertizare de tip cod galben de vijelii in Romania. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Care sunt zonele vizate. ANM a emis cod galben de vijelii in Romania Dupa episodul de caldura cu care…

- Vremea se racește in Capitala, Temperaturile vor fi in scadere și vor aparea ploile sub forma de averse insoțite de descarcari electrice, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Temperaturile vor urca pana la 38 de grade pe parcursul zilei de sambata.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat, valabila vineri in vestul, sudul si sud-estul tarii. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de canicula pentru sudul și sud-estul țarii, apoi, sambata, codul galben este extins la toata țara.Potrivit ANM, vineri va fi un val de caldura și disconfort termic ridicat care vor afecta vestul, sudul și sud-estul…