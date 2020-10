Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a fost invitat la o emisiune televizata, unde a vorbit despre masurile luate de minister pentru copii din familii defavorizate. Aceasta susține ca un site de știri a scos din context o informarție pe care a publicat-o, iar alte site-uri au preluat-o. Citește și: Dana Budeanu revine…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, vine cu precizari pe Facebook pentru a lamuri declarația care a starnit polemici in mediul online.„E epidemie de știri false in Romania! O realitate extrem de periculoasa și extrem de trista. Cine suporta consecințele epidemiei de FAKE NEWS?! Ieri am…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, marți, ca trebuie sa se achiziționeze rapid tablete pentru ca elevii sa poata trece la orele online, in contexul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 continua sa creasca in Romania, noteaza Realitatea Plus. Monica Anisie a anunțat ca Ministerul Educației…

- Cu doar doua zile inainte de inceperea anului școlar și in contextul in care guvernul a aprobat abia vineri banii pentru achiziționarea de laptop-uri și a dispus conectarea școlilor la internet, ministrul Educației Monica Anisei susține ca guvernul și-a facut treaba. ”Va asigur ca s-au luat toate masurile…

- Intr-o postare recenta pe Facebook, ministrul Educației a rabufnit. Aceasta se plange ca primește din toate parțile critici, dar nimeni nu ofera soluții pentru o organizare mai eficienta și pe placul tuturor, in contextul pandemiei de COVID-19 și a inceputului de an școlar. Nu mai inteleg nimic din…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca se simte trista fiindca nu mai ințelege nimic din ce se intampla in jurul sau, menționand ca toata lumea critica, insa nimeni nu vine cu soluții. ”Nu mai inteleg nimic din tot ce se intampla in jurul meu! Orice intentie buna este interpretata de toti cei…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri seara, la Realitatea Plus, ca, la inceput de an școlar, profesorii ar trebui sa se concentreze pe recuperarea materiei și sa nu se ghideze doar dupa conținutul manualelor, care „sunt numai niște instrumente”. Asta in condițiile in care elevii de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat marți seara, la Digi 24, de ce nu l-a primit pe bloggerul Selly la intalnirea in care acesta ar fi propus mai multe soluții de reformare a sistemului școlar din Romania.Bloggerul arfi vrut sa transmita intalnirea in direct, iar ministrul Monica Anisie nu…