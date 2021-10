Noile atacuri cibernetice au fost lansate chiar sub sigla ANAF. Agenția Naționala de Administrare Fiscala anunța ca un val de mesaje false este transmis prin email in numele instituției, de pe o adresa ce nu aparține ANAF. „Nu deschideți emailurile provenite de la [email protected]!”, avertizeaza reprezentanții ANAF. Unii contribuabili au primit in ultimele ore e-mail-uri […] The post Alerta ANAF! Nu deschideți emailurile primite de la aceasta adresa! Inșelaciune in numele instituției first appeared on Ziarul National .