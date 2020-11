ALERTĂ! Am depășit pragul de 10.000 de infectări zilnice! Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați. Orban: Vor fi introduse declarațiile pe proprie raspundere. Iata ce va ramane deschis dupa ora 21:00 In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.260 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

