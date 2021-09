Stiri pe aceeasi tema

- Marile rețele de magazine și compania producatoare anunța rechemarea produsului Hell Energy Drink Focus, lotul L1161D01, ca urmare a informarii primite de la unul din furnizori, care a precizat ca in compoziția materiei prime s-a depistat oxid de etilena. Conform analizelor efectuate la un…

- Rețelele de magazine Carrefour, Metro, Auchan și Selgros retrag produsul Alpro Cocos BIO, 1 l, din cauza prezenței oxidului de etilena, conform informarilor trimise ANSVSA. Intr-unul dintre produsele noastre, aflat sub marca Alpro, și anume Alpro Cocos BIO, 1L, a fost utilizata guma de guar…

- ”Compania Maspex Romania, in calitate de producator al marcii de bautura racoritoare Figo, produs in Romania, a fost informata de catre unul dintre furnizorii sai cu privire la existenta substantei oxid de etilena ce depaseste limitele permise de reglementarile in vigoare, intr-un ingredient al materiilor…

- Mai multe sortimente de inghetata „La strada” de capsuni au fost retrase din Auchan, Cora si Carrefour, dupa ce producatorul a fost informat ca unul dintre stabilizatorii folositi are continut de oxid de etilena peste limitele premise. „Va informam ca Macromex recheama produsele de…

