- Ziarul Unirea ALERTA ALIMENTARA: Produse vandute de catre un mare lanț de magazine, RETRASE. Sesizarile ANSVSA ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unor minicheesburgeri vanduti in magazine Carrefour, motivul fiind acela ca semintele de susan utilizate ar putea contine peste limitele admise oxid…

- Pentru susținerea pieței locale și a micilor producatori pe perioada crizei și dincolo de aceasta! O ampla alianța a micilor producatori, coordonata de Uniunea Salvam Țaranul Roman și Eco Ruralis - Asociația Țaranilor și Țarancilor din Romania și susținuta de organizații ale societații civile și mediului…

- Guvernul a adoptat, joi seara, hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie, secretarul de stat in MAI Raed Arafat precizand ca masurile care vizeaza prevenirea si controlul infectiilor cu SARS-CoV-2 prevazute sunt, pe fond, similare cu cele in vigoare. "S-a…

- Aproape 70 la suta din fructele și legumele proaspete vandute in intreaga lume conțin reziduuri de pesticide potențial periculoase, potrivit analizei Environmental Working Group (o organizație non-profit extrem de puternica in SUA) și al ultimelor ... The post Alerta alimentara: Aliment care nu se…

- O persoana a murit si alte 8 au fost ranite dupa ce rafturile unui hipermarket din Brazilia s-au prabusit peste ele Teribilul accident s-a petrecut in orasul Sao Luis din nordul Braziliei, relateaza Digi 24.

- Specialiștii din domeniul sanitar veterinar au dezvaluit ca aceste prelevari au fost facute la solicitarea patronilor. Medicii sanitar veterinari din Iași au spus ca in 2020 au fost depistate mai mulți angajați ai unitaților alimentare cu stafilococ auriu decat in 2019. „Am avut multe teste…

- Avertisment ingrijorator pentru toți romanii. Un produs consumat și iubit de toata lumea a fost retras de pe piața, dupa ce s-a descoperit ca ar conține bacteria Listeria monocytogenes. Mezelul este vandut de rețeaua Carrefour Romania, iar toți cei care l-au consumat in ultima perioada sunt rugați sa…