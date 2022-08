Alertă alimentară: loturi întregi de creveți contaminați cu o bacterie care provoacă probleme digestive au fost retrase de la vânzare Loturi de creveti prefierti proveniti din Franta si vandute in Carrefour si Kaufland sunt retrase de la vanzare din cauza prezentei unei bacterii ”Va informam ca datorita prezentei Vibrio vulnificus in materia prima utilizata pentru loturile de produse finite S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L. ( distribuitor S.C.ADRIATIC SEA FISH S.R.L.) a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti, urmare a informatiilor primite de la furnizorul din Franta”, a transmis Carrefour. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

