Alertă alimentară în spermarketurile din România! Ingredient cu potențial cancerigen Mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc contaminate cu oxid de etilena au fost retrase dintr-un magazin din Capitala. Potrivit ANSVSA, un magazin din București aparținand unui lanț important a retras de la vanzare mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc. Este vorba despre produsele: – 00030 Alevia calciu, magneziu și zinc 40 cp nr. lot 42.10.20, 43.10.20, termen de valabilitate 10.2023 – 99364 Alevia calciu, magneziu și zinc 20 plic, nr lot 64.11.20, 65.11.20, 66.11.20, 67.11.20, 68.11.20, 69.11.20, 70.11.20 cu termen de valabilitate 11.2022 – 00033 Alevia calciu D3 40CP cu nr.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma verificarilor, inspectorii ANSVSA au descoperit ca trei loturi de suplimente conțin oxid de etilena, o substanța cancerigena, extrem de periculoasa, care poate provoca boli grave.ANSVSA a publicat o noua alerta alimentara, dupa anunțul Mega Image referitor la retragerea de pe piața a unor suplimente…

- Mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc contaminate cu oxid de etilena au fost retrase dintr-un magazin din Capitala. Potrivit ANSVSA, un magazin din București aparținand unui lanț important a retras de la vanzare mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc. Este vorba despre produsele:…

- In urma verificarilor, inspectorii ANSVSA au descoperit ca trei loturi de suplimente conțin oxid de etilena, o substanța cancerigena, extrem de periculoasa, care poate provoca boli grave.ANSVSA a publicat o noua alerta alimentara, dupa anunțul Mega Image referitor la retragerea de pe piața a unor suplimente…

- Mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc contaminate cu oxid de etilena au fost retrase dintr-un magazin din Capitala. Potrivit ANSVSA, un magazin din București aparținand unui lanț important a retras...

- Mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc contaminate cu oxid de etilena au fost retrase dintr-un magazin din Capitala. Potrivit ANSVSA, un magazin din București aparținand unui lanț important a retras de la vanzare mai multe suplimente de calciu, magneziu și zinc. Este vorba despre…

- ANSVSA a emis o alerta pentru retragerea de pe piata a unui sortiment de vitamine, din magazinele Mega Image.Retragerea produselor de pe piata si rechemarea acestora de la consumatori au fost declansate la solicitarea furnizorului, constatandu se rezultate necorespunzatoare la analizarea unui ingredient…

- Producatorul de inghetata Mars retrage de pe piata din Romania mai multe loturi din inghetata comercializata sub brandurile Bounty, Snickers si Twix, comercializata individual sau la cutie cu sase bucati, dupa ce in aceste produse s-a descoperit oxid de etilena, un ingredient cu potential cancerigen.…

- cora continua dezvoltarea conceptului cora Urban prin deschiderea unui nou magazin in București, situat in zona Pieței Victoria. Magazinul ava avea o suprafața de 100 mp. cora Urban este un concept inedit, lansat la inceputul acestui an, care integreaza trei servicii – ridicarea produselor comandate…