Alertă alimentară în România: ouă retrase de pe piață după ce inspectorii au descoperit salmonella ANSVSA anunța ca a identificat salmonella in fecalele de la o ferma de gaini. Inspectorii au decis sa retraga de pe piața ouale de la firma SC Bocanii SRL din Hunedoara, care avea distribuite oua in trei județe: Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin.

