- Autoritatea Sanitar Veterinara a anunțat retragerea din magazine a unui lot de sferturi posterioare de pui congelate, produse in Polonia.Reprezentantii ANSVSA cer populației care a cumparat produsul sa nu-l consume. Citește și: Pacienta salvata de dr. Goleșteanu, tanar neurochirurg la SJUP Centrul European…

- Alerta alimentara: Un produs destinat copiilor, retras de la vanzare. Ar putea avea un continut ridicat de aflatoxine Alerta alimentara: Un produs destinat copiilor, retras de la vanzare. Ar putea avea un continut ridicat de aflatoxine Deoarece ar putea avea un continut ridicat de aflatoxine, substante…

- Este alerta alimentara in Romania dupa ce un lot de pepeni verzi a fost retras de pe piața. Specialiștii au emis o avertizare de sanatate dupa ce in pepenii care proveneau din Maroc a fost gasit un pesticid neautorizat in Uniunea Europeana. Mai multe persoane au avut probleme gastrice dupa ce au consumat…

- Alerta alimentara in Romania. Mai multe produse contaminate au fost retrase de la vanzare. Despre ce este vorba. Autoritațile Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au luat masuri.

- Romania continua sa fie maturata de ploi și vijelii. Aproape trei sferturi din țara se afla sub avertizare cod galben de vreme rea. Avertizarea este valabila pe tot parcursul zilei de vineri, 2 iunie.