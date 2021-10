ALERTĂ alimentară: Fructe din Turcia, conținut URIAȘ de PESTICIDE Luni, 11 octombrie, ora 17:41, pe platforma europeana a Sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje, Romania a fost notificata in legatura cu depasirea limitei maxim admise la pesticidul Lambda-cyhalothrin in rodiile provenite din Turcia.Limita maxim admisa pentru acest pesticid este de 0,01 mg/kg, in timp ce in loturile respective valoarea identificata a fost de 0,048 mg/kg, respectiv de 4,8 ori mai mult decat limita maxim admisa, transmite APC Romania.Lambda-cyhalothrin-ul (LTC) este un insecticid foarte toxic pentru insecte și mamifere și are o durata de persistenta foarte mare in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

