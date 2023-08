Alertă alimentară: file de somon norvegian, retras de la vânzare dintr-un supermarket bucureștean din cauza unei bacterii care produce febră și dureri de cap File de somon norvegian, retras de la vanzare din magazinele Carrefour, din cauza unei bacterii. Poate cauza o boala grava numita listerioza, care are un timp de incubatie de pana la opt saptamani. Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza […] The post Alerta alimentara: file de somon norvegian, retras de la vanzare dintr-un supermarket bucureștean din cauza unei bacterii care produce febra și dureri de cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

