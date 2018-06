Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit in Statele Unite dupa ce au consumat salata contaminata cu E.Coli. Alte aproape 200 de persoane au fost contaminate pana acum, epidemia fiind identificata in 35 de state americane, scrie BBC News. Centrrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au spus ca peste…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte 8.000 au fost afectate de ploile torentiale si rafalele de vant inregistrate incepand de sambata in Sri Lanka, fenomene care au determinat autoritatile sa se pregateasca pentru posibile evacuari, a anuntat duminica Centrul pentru gestionarea dezastrelor,…

- Alerta de gradul zero in Capitala, dupa ce un copil a murit, iar parintii acestuia au ajuns la spital, in stare grava, din cauza unei substante otravitoare care se afla in mancarea cumparata de la o shaormerie. Miercuri seara o familie au mers la un celebru fast-food din zona Vergului pentru a-si potoli…

- Punctul National de Contact RASFF Romania a fost notificat joi de catre Punctul European de Contact RASFF asupra unei retrageri initiata de compania Mega Image pentru sortimentul de branza Reblochon de Savoie au lait cru 450g, arata un comunicat al ANSVSA.

- Daca ai mancat recent din acest loc, ar fi bine sa mergi la doctor • Peste 60 de ieseni au ajuns la spital dupa ce au mancat la acest fast-food • Situatia inregistrata este alarmanta, iar medicii se asteapta ca numarul pacientilor sa creasca in urmatoarele ore • Autoritatile au luat masuri dupa sesizarile…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 a zguduit serios insula Tonga, acesta prudcandu-se la 427 de kilometri sud-vest de arhipelagul din Pacific, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Din fericire, nu s-au raportat pagube umane sau materiale, iar Centrul de Alerta pentru Tsunami…

- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Autoritatile…