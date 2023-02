Alertă alimentară: aditivul periculos din conservele de pește Conservele de pește reprezinta o opțiune rapida de pranz sau cina, pentru care opteaza mulți dintre cei carora le este foarte, dar sunt pe fuga. Cu toate acestea, nu sunt prea recomandate. O parte din ele conțin aditivi care nu au efecte negative, insa exista și anumite substanțe care pot cauza probleme. Potrivit studiilor, de […] The post Alerta alimentara: aditivul periculos din conservele de pește appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

