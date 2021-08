O noua alerta alimentara in supermarketurile din Romania. Un ingredient cu potențial cancerigen a fost depistat in mai multe suplimente alimentare. ANSVSA a emis o alerta pentru retragerea de pe piața a unui sortiment de vitamine. Suplimentele alimentare cu calciu, zinc și vitamina D3 au un nivel peste limitele legale de oxid de etilena, avertizeaza […] The post ALERTA alimentara! Aceste produse au fost retrase urgent de la raft first appeared on Ziarul National .