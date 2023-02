Alertă aeriană la Kiev: Un obiect zburător neidentificat a fost depistat în aer O alerta aeriana a fost declanșata, miercuri, la Kiev dupa ce in aer a fost depistat un obiect zburator neidentificat. Potrivit presei din Ucraina, obiectul zburator necunoscut nu vizeaza capitala Ucrainei, ci regiunea Kiev. Din primele informații, pare a fi vorba despre o drona de recunoaștere sau despre un balon de supraveghere. O alta varianta […] The post Alerta aeriana la Kiev: Un obiect zburator neidentificat a fost depistat in aer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

