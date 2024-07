Alertă aeriană în judeţului Tulcea. Mesaj Ro-Alert, după ce mai multe drone se apropiau de graniţă Autoritațile au emis, in noaptea de marți spre miercuri, un mesaj Ro-Alert, dupa ce in nordul judetului Tulcea au fost vazute mai multe drone care se apropiau de granita. Din cauza zgomotului produs de explozii, au fost inregistrate nu mai puțin de 10 apeluri la numarul unic de urgența 112. Presa ucraineana scrie ca Rusia […] The post Alerta aeriana in judetului Tulcea. Mesaj Ro-Alert, dupa ce mai multe drone se apropiau de granita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din mai multe localitați din județul Tulcea au primit, in noaptea de marti spre miercuri, mesaj RO-Alert, dupa ce au fost observate drone care se apropiau de granita. Autoritatile au emis, in noaptea de marti spre miercuri, un mesaj RO-Alert in nordul judetului Tulcea, dupa ce au fost observate…

- Autoritațile din Tulcea au emis un mesaj de tip Ro-alert pentru zona de nord a județului Tulcea, in noaptea de marți spre miercuri prin care informa populația despre posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian, pe teritoriul din apropierea gran

- Autoritatile din Tulcea au emis un mesaj de tip Ro-alert pentru zona de nord a judetului Tulcea, in noaptea de marti spre miercuri prin care informa populatia despre posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian, pe teritoriul din apropierea granitei cu Ucraina.

- Locuitorii din Tulcea au primit azi-noapte mesaj Ro-Alert, dupa ce au fost observate mai multe drone care se apropiau de granita. Oamenii au fost avertizați ca ar putea cadea obiecte din spațiul aerian. Este mesajul transmis ori de cate ori Rusia ataca - in general cu drone - porturile ucrainene de…

- Administrația orasului spaniol Valencia a inchis trei plaje, dupa ce o deversare de petrol din Marea Mediterana a starnit ingrijorari. Cauza scurgerii de combustibil pe o portiune de doi kilometri de nisip ramane necunoscuta. Autoritatile din Valencia au trimis o drona si un elicopter pentru a descoperi…

- MApN a anunțat ca doua avioane F16 au monitorizat sambata dimineața spațiul aerian de la ganița cu Ucraina, dupa ce Rusia a atacat din nou zona din proximitatea județului Tulcea. Comunicatul MApN: In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din…

- Fermierii din Polonia au decis sa se opuna in mod activ invaziei migranților dinspre Belarus, aduși prin Rusia din zone din Africa și Orientul Mijlociu, potrivit agenției Nexta. Aceștia pun gunoi de grajd de porc in zona de frontiera dintre Polonia și Belarus. Polonezii au invațat ideea de la greci,…

- Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula, relateaza…