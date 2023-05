Stiri pe aceeasi tema

- Alerta antiaeriana a fost activata luni pe intreg teritoriul Ucrainei din cauza existentei posibilitatii unui atac rusesc cu racheta supersonica Kinjal, a explicat purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, la doar cateva ore dupa ce Rusia a efectuat atacuri masive cu drone si…

- Atacurile cu rachete efectuate in noaptea de joi spre vineri impotriva Ucrainei „apropie” Rusia „de esec si de pedeapsa”, a reacționat vineri dimineața presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitand „o riposta” din partea lumii.

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Alarmele au sunat joi in toata Ucraina. Rusia a atacat masiv, inca de azi noapte, folosind inclusiv rachete hipersonice Kinjal. Au fost raportate explozii din Odesa și Harkov pana la Kiev și in vestul Ucrainei. Guvernatorul Odesei spune ca a fost lovita infrastructura energetica, zone din oraș au ramas…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Rusia anunta ca a efectuat atacuri aeriene ”masive” in Ucraina ”ca represalii” fata de o incursiune recenta pe teritoriul rus, pe care o atribuie unor ”sabotori” ai Kievului, relateaza AFP. ”Ca raspuns la acte teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) briansk, la 2 martie, Fortele Armate…

- Sefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, sustine ca Rusia nu a abandonat tactica atacurilor masive impotriva teritoriului urainean. Avand in vedere intervalele de doua saptamani dintre atacuri, urmatorul poate avea loc la implinirea unui an de la declansarea…