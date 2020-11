Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Simionescu, cunoscut sub numele de Adi Minune, a fost chemat astazi la auderi intr-un dosar de șantaj și camata, informeaza Realitatea Tv. Se pare ca este vorba de dosarul in care mai mulți maneliști ii acuza pe membri clanului Duduianu ca le luau banii de la cantari.

- Fostul europarlamentar Ioan Mircea Pașcu a citit editorialul scris de fostul premier Viorica Dancila in Jerusalem Post și a identificat o serie de erori. Pașcu remarca faptul ca Viorica Dancila a greșit secolul in care Romania și-a cucerit independența și arata ca nici istoria nu este punctul forte…

- Un botez la care participau aproximativ 250 de invitați a fost oprit ieri de polițiști. Evenimentul se desfașura intr-un salon de evenimente de pe DN1B, iar naș era Adrian Minune, pe numele de botez Adrian Simionescu, unul dintre ce mai mari cantareți de manele din Romania. Organizatorul evenimentului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat,joi, la Braila, ca au fost contractate, pana in prezent, 3 milioane de doze de vaccin antigripal, o prima transa fiind distribuita deja catre Directiile de Sanatate Publica din tara, cu precizarea ca in categoria de risc privind persoanele care vor fi…

- Potrivit lui Nelu Tataru, modul in care romanii vor respecta regulile va fi cel care va dicta evoluția pandemiei pe teritoriul Romaniei. „Suntem in a doua faza a primului val sau a doua cocoașa. Suntem in acel platou pe care intenționam sa-l menținem in aceste doua saptamani, 10 – 14 zile…

- Stare de alerta! Ce se va intampla, de luni, in Romania? Nelu Tataru anunța noi reguli Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, iar problemele sunt departe de a se fi incheiat. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu noi reguli extrem de importante. Totul se va pune in aplicare chiar de luni.…

- Ministerul Sanatatii va propune prelungirea starii de alerta, in contextul evolutiei epidemiei de coronavirus in Romania, a anuntat joi ministrul Nelu Tataru, scrie Digi24. „Dupa cum vedem si evolutia, suntem pe un platou. Propunerea Ministerului Sanatatii este de prelungire a starii de alerta”, a declarat…

