Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs luni dimineata, in jurul orei 6.00, pe DNCB, la aproximativ 100 de metri de intersectia cu Splaiul Unirii, pe sensul de mers Glina – Pantelimon. Barbatul de 49 de ani din Popesti Leordeni a intrat cu masina intr-un copac si a fost proiectat inapoi pe sosea. Medicii au…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul orei 04.00, pe Splaiul Unirii, in zona Mitropoliei, unde un politist oprise un sofer pentru control, iar in timp ce ii verifica documentele a fost lovit de o masina al carei sofer nu s-a…

- Un medic sibian a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit de un stalp cu mașina pe care o conducea. Laurențiu Beli (37 de ani) era chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu și, in aceasta dimineața, se intorcea din localitatea Paltiniș. Accidentul a avut loc in fața Gradinii Zoologice din oraș.

- Un medic sibian a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit de un stalp cu mașina pe care o conducea. Laurențiu Beli (37 de ani) era chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu și, in aceasta dimineața, se intorcea din localitatea Paltiniș. Accidentul a avut loc in fața Gradinii Zoologice din oraș.

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…