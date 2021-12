Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD, PNL și UDMR au modificat, miercuri seara, proiectul Certificatului electronic COVID-19, intocmit de Alexandru Rafila, așa incat sa fie eliminata prevederea care condiționa accesul angajaților la locul la munca in funcție de certificatul verde. Informația a fost confirmata pentru G4Media…

- Rasturnare de situație, in ceea ce privește certificatul COVID. Accesul la locul de munca NU va mai fi condiționat de acesta, iar documentul ar putea deveni opțional. Decizia a fost luata intr-o intalnire a liderilor coaliției PNL-PSD-UDMR cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, potrivit…

- Decizia coaliției de guvernare privind eliminarea condiționarii la locul de munca pe baza certificatului COVID a fost luata in urma consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, potrivit surselor citate de G4Media.ro . Hotararea ar fi venit in urma lipsei unui consens in coaliție pe certificatul COVID,…

- Liderii coaliției au convenit miercuri seara sa elimine din proiectul legii Certificatului Electronic Covid condiționarea accesului la job de acest certificat. Informația a fost confirmata pentru G4Media de Marcel Ciolacu, președintele PSD, care a declarat ca "eu nu am susținut așa ceva. Nici nu trecea…

- Noul proiect de lege privind introducerea certificatului verde COVID la locul de munca, initiat de PSD, urmeaza sa fie discutat de liderii coalitiei. Intre timp, continua neintelegerile intre PSD si PNL in jurul masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Ministrul social-democrat al sanatatii,…

- Sedinta coalitiei de guvernare a fost suspendata, marti, dupa trei ore de discutii, iar liderii partidelor sau premierul nu au facut declaratii. Surse politice au declarat ca reprezentantii coalitiei ar urma sa discute cu presedintele Klaus Iohannis. Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat ca intrunirea…

- Consiliul Național al PSD a adoptat, miercuri, propunerea ca PSD și PNL sa dețina funcția de premier prin rotație, formula acceptata marți seara și de liberali. Liderul PSD, Florin Ciolacu, este propunerea cu care social-democrații vor merge la Cotroceni, scrie G4Media . Conducerea PSD a votat, miercuri,…