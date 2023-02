Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda basc Francisco Rabaneda Cuervo, cunoscut sub numele de Paco Rabanne, a murit vineri, la varsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al grupului spaniol Puig. Designerul, care s-a nascut la Pasaia (Gipuzkoa) pe 18 februarie 1934, era cunoscut pentru creatiile sale textile si marca…

- Unul dintre asociatii fratilor Tate, Vlad Obu, este audiat, miercuri, de catre procuroii DIICOT. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- O femeie din București a apelat luni, 16 ianuarie, numarul de urgența 112 și a sesizat faptul ca soțul ei și-a ucis fiica și apoi a incendiat casa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O fetița de numai trei ani a fost gasita moarta in mașina de spalat, la cateva ore dupa ce parinții ei și-au dat seama ca a disparut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Celebrul antrenor de tenis Nick Bollettieri a murit pe 4 decembrie, la varsta de 91 de ani, dupa mai multe probleme de sanatate cu care s-a confruntat in ultimii doi ani, noteaza gsp.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sase copii au murit in Marea Britanie din cauza unor infectii invazive cu streptococul A, care provoaca scarlatina, o boala usoara, dar a carei incidenta este in crestere in aceasta tara, au anuntat vineri autoritatile sanitare, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O persoana care circula pe o trotineta electrica in centrul Parisului a murit intr-o coliziune cu o camioneta, potrivit unor surse din cadrul politiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- De-acum e obligatoriu pentru toți șoferii care circula pe șoselele din Romania. Conducatorii auto risca sa ramana chiar și fara certificatul de inmatriculare.Incepand de zilele acestea, conducatorii auto sunt obligați sa... Citește AICI ce E OBLIGATORIU DE-ACUM pentru toți șoferii din Romania... …