Alertă! A fost doar un FAKE NEWS. Raed Arafat clarifică situația Intr-o postare pe pagina de facebook, Raed Arafat ii informeaza pe romani cu privire la un mesaj care a luat amploare pe mai multe grupuri. Șeful DSU face un apel la populație sa se informeze din surse credibile, deoarece astfel de informații sunt facute doar ca sa induca panica in randul populației. „Atenție! FAKE NEWS Ca urmare a raspandirii unui mesaj pe grupurile de Whatsapp in care este prezentat un citat care ar aparține șefului DSU, dr.Raed Arafat, dorim sa precizam opiniei publice ca ne delimitam categoric de aceste informații care sunt false și care se inscriu in categoria FAKE NEWS.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis, vineri seara, ca mesajul ce i-ar aparține lui raed Aarafat și care circula pe grupurile de Whatsapp este fals. "Ca urmare a raspandirii unui mesaj pe grupurile de Whatsapp in care este prezentat un citat care ar aparține șefului DSU, dr.Raed…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a transmis o avertizare in legatura cu un mesaj fals, atribuit lui Raed Arafat, care circula pe aplicatia WhatsApp. Mesajul catalogat drept Fake News sustine ca masca trebuie purtata si in casa, mai ales daca exista varstnici sau copii si le recomanda partenerilor…

- In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat, duminica, la Antena 3, ca nu au fost inregistrate evenimente majore din punct de vedere medical la secțiile de vot din țara.Raed Arafat a dat asigurari ca in cazurile nedorite in care unele persoane vor solicita ajutor medical,…

- Raed Arafat spune ca una dintre principalele conditii pentru a vota in siguranta este purtarea mastii. De asemenea, distantarea este foarte importanta. ''Purtarea mastii este una din conditii. Distantarea este extrem de importanta. Mesajul pe care il transmit prin intermediul dumneavoastra…

- A venit ziua alegerilor. In mai puțin de o ora, romanii pot incepe sa mearga sa voteze. Peste 18 milioane de alegatori trebuie sa isi aleaga reprezentantii administratiei publice locale pentru urmatorii patru ani, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judetene si presedintii consiliilor…

- Baza de date a Centrului de testare Caraiman din București, care cuprinde informațiile mai multor persoane din București, ar fi fost sparta de hackeri. Cetațenii au inceput sa primeasca mesaje prin care sunt informați ca ar fi infectați cu coronavirus. Primele mesaje au inceput sa fie trimise joi. Pacienții…

- In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine…