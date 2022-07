ALERTĂ: 70% din țară este în secetă pedologică Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca aproape 70% din suprața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar in paralel a crescut foarte mult consumul de apa. El a precizat ca incepe un val nou de caldura care va afecta puternic Romania și va prelungi seceta. ”Urmarirea și analiza fenomenului de seceta pedologica, urmarirea femonelor extreme, astfel incat autoritațile sa fie inștiințate. In ceea ce privește seceta pedologica putem afirma ca 70% din țara este afectata. Vorbim de afectare ușoara, medie sau extrema. Fenomenele extreme: sunt cateva zone afectate de seceta puternica, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

