- In cursul dimineții de astazi, 13 septembrie 2020, au mai fost confirmate inca 36 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 4.163. In intervalul 12.09.2020 (10:00) – 13.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 36 de decese (20 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.136 cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei a ajuns la 97.033, dintre care 40.838 pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe…

- Alte 32 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total de decese in Romania ajungand la 3.539, informeaza, astazi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32 de decese – 25 barbati si 7 femei, ale unor pacienti infectati cu noul…

- Romania a inregistrat marți, 21 iulie, cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei de coronavirus. Potrivit ultimelor date transmise de GCS, 36 de persoane au murit, in ultimele 24 de ore, din cauza COVID-19. Astfel, numarul total al deceselor in urma infectarii cu virusul a ajuns la 2.074…

- Autopsiile in care decedaților infectați cu coronavirus raman interzise in Romania, pe motiv ca medicii risca sa se infecteze. Astfel, cauza deceselor celor infectați e stabilita prin ordinul dat de Nelu Tataru, ministrul Sanatații, care a decis ca toți cei infectați care mor sa fie declarați ca fiind…

- Romania's death toll from COVID-19 hit 1,884 since our latest report, with 24 deaths announced by the Strategic Communication Group (GCS) on Saturday and another 13 on Sunday morning. The latest victims are 26 men and 11 women, who had been hospitalized in Bucharest and in the counties of Alba, Arges,…