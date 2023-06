Stiri pe aceeasi tema

- Celebra marca Marlboro ar urma sa fie retrasa de pe piața treptat in urmatorii 10-15 ani, in condițiile in care compania producatoare intenționeaza sa iasa din afacerea clasica cu țigari. Presa internaționala arata ca producția marcii de țigari Marlboro va fi cel mai probabil intrerupta pe termen mediu.…

- Ca sa justifice noi cresteri salariale in sistemul medical de stat, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila minte din nou: „Un director financiar intr-un mare spital are in jur de 3.000 de lei salariu". Aceasta afirmatie este contrazisa de datele publice, valoarea salariilor diind publicata trimestrial…

- 918 zile. Atat trebuie sa astepte pacientii romani pentru a putea cumpara medicamente noi de la aprobarea de punere pe piata, arata un raport al Federatiei Europene a Industriilor si Asociatiilor Farmaceutice. Timpul de acces este chiar mai mare pentru medicamentele oncologice, ajungand la 991 de zile. Doar…

- In farmacii, incepand din aceasta luna, se deruleaza un proiect-pilot de evaluare a riscului de diabet zaharat tip 2. Colegiul Farmaciștilor din Romania, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente, care deruleaza acest proiect,…

- Zeci de echipe de pompieri și polițiști de la Secția 9 din Capitala, dar și pirotehniști, sunt in alerta dupa ce la 112 a venit un apel privind amplasarea unei bombe in complexul Mega Mall București, situat in Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5. Apelul la 112 a venit luni seara, in jurul orei 22.00.…

- Alexandru Rafila a afirmat, intrebat vineri daca medicamentele generice se vor scumpi cu 15-, ca nu este de fapt o scumpire, ci o actualizare a pretului medicamentelor foarte ieftine, adica cu o valoare de pana la 50 de lei pentru ca ele sa ramana pe piata. „Medicamentele cu valoare de pana la 50 de…

- China dispune de date științifice suplimentare care ar permite o mai buna ințelegere a originii Covid-19, a transmis Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), reluand apelurile la transparența, transmite AFP. Fara un acces total la informațiile de care dispune China (…), toate ipotezele (privind originea…

- Piața romaneasca de arta marcheaza un moment istoric – cea de-a 500-a licitație de arta, desfașurata de Casa de Licitații A10 by Artmark, o prezența importanta in peisajul cultural romanesc in ultimii 15 ani. Astfel, Licitația de Primavara promite sa fie una dintre cele mai importante și spectaculoase…