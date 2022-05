Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai fastuoase și extravagante nunți din țara va avea astazi intr-o locație de fițe din județul Giurgiu unde și-au anunțat prezența o mulțime de vedete politice. Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns, ca urmare a trocului politic, vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul…

- In timpul controalelor facute la primariile maramuresene, Curtea de Conturi a gasit, abateri cauzatoare de prejudicii. Urmare misiunilor de audit fiind constatate prejudicii in suma totala de 17.703 mii lei (inclusiv accesoriile aferente), din care recuperate operativ 617 mii lei. „Cele mai semnificative…

- Vremurile cand finul Marian Mina „Scheletu” era ca la el acasa la nașul Niculae Badalau au devenit istorie, mai ales dupa ce finul a devenit deputat și lider interimar al PSD Giurgiu. O dovada ca finu „Scheletu” a intrat in dizgrația nașului Badalau este faptul ca acesta nu se regasesște pe lista de…

- Eveniment mare in familia lui Gabi Badalau. Sora lui, Sabina Badalau, se casatorește, iar petrecerea va avea loc la localul familiei din Bolintin Vale, acolo unde a investit aproape cinci mii de euro. Sabina Badalau s-a cununat civil cu Razvan Marica in iunie 2019, dar din cauza pandemiei nu a mai putut…

- Costurile masurilor de sprijin legate de pandemia de Covid au reprezentat un procent important din PIB-ul Romaniei, potrivit unui raport al Curții de Conturi. „In ceea ce priveste raspunsul bugetului public la criza pandemica, in 2020, costul total al masurilor de sprijin legate de COVID-19 a fost de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, executa orberște comenzile baronilor PSD și acest lucru se vede clar prin mutarea facuta la Giurgiu. Mina ”Scheletu” a cerut, Rafila imediat a executat și… colega s-a inscaunat Liderul interimar al PSD Giurgiu, Marian Mina-”Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau,…

- La ora actuala, organizația PSD Giurgiu este un butoi cu pulbere din cauza atitudinii și a comportamentului președintelui Marian Mina „Scheletu” și a pupilei sale Elena Dinu. Noul tandem Marian Mina „Scheletu” – Elena Dinu care a preluat fraiele organizației PSD dupa plecarea lui Niculae Badalau la…

- Chiar daca PMP nu mai este la guvernare de mai bine de un an de zile, totuși pemepiștii au mai ramas pe funcții bine remunerate atat in administrația locala, dar și centrala. Claudiu Palaz: „Pentru PMP Constanța este o onoare sa avem un reprezentant la nivel național” Un caz elocvent in acest sens este…