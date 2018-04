Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scintei din Directia de Sanatate Publica Buzau, citat de news.ro, a fost inregistrat in acest judet primul caz de boala Lyme din acest sezon cald. Bolnavul este un barbat din mediul rural, care dupa ce a primit tratament adecvat, se simte bine. Alte…

- O persoana a fost ranita, altele au suferit atacuri de panica iar zeci de oameni au fost evacuati in urma unei explozii care s-a produs duminica dimineata intr-un bloc cu 16 apartamente din municipiul Buzau. De asemenea, cateva apartamente din blocul vecin au fost afectate si mai multe masini au fost…

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- Un focar de febra Lassa s-a soldat cu moartea a 110 de persoane in Nigeria de la inceputul anului 2018 din 353 de cazuri confirmate, potrivit unui nou bilant publicat marti de autoritatile sanitare din aceasta tara si citat de AFP. Saptamana trecuta, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…