Alergolog Alexandra Cârstoiu: Cum depistăm şi gestionăm alergiile alimentare la copii Alergiile alimentare sunt din ce in ce mai frecvente in randul copiilor si pot debuta la varste mici. In timp ce unele produc simptome minore, exista si cazuri in care alergia este severa si poate chiar sa puna viata in pericol. Putem evita aparitia alergiilor? Intr-o anumita masura, da. S-a dovedit ca o dieta cat mai variata a mamei in timpul sarcinii si a perioadei de alaptare poate reduce riscurile dezvoltarii de alergii la copil. Putem vindeca alergiile? Mai degraba vorbim de gestionarea lor si despre cum invatam organismul sa tolereze ceea ce i se pare periculos. Dr. Alexandra Carstoiu, medic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

