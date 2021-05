Alergia la ambrozie afectează tot mai multe persoane. Tratamentul recomandat de medici Alergia la ambrozie afecteaza din ce in ce mai multe persoane, cu varsta cuprinsa intre 20 și 50 de ani. Polenul acestei buruieni este unul dintre cele mai agresive din natura. Din fericire, exista tratament curativ, nu doar medicamente care reduc simptomele. Și se face chiar acum, in aceasta perioada. Se pare ca masca simpla chirurgicala nu protejeaza impotriva polenului. Mastile FE- FE -PE 2 sau N 95 sunt cele mai bune si pentru polenuri. Din iulie pana la 1 noiembrie, in aer gasim cantitati uriase de polen de ambrozie. Pana in iulie, e posibila terapia. Se reia din noiembrie. Medicul alergolog… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

