Alergare prin centrul Timișoarei și prin cartierele istorice Sambata, 27 iunie, va avea loc Timișoara Running Tour – o cursa de alergare prin urbea de pe Bega, in care iți poți cunoaște mai bine orașul și istoria sa. Evenimentul va incepe sambata, la ora 8, cu start din Parcul Botanic. „Vom alerga – responsabili – prin centrul orașului și cartierele istorice. Vom povesti ... The post Alergare prin centrul Timișoarei și prin cartierele istorice appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

