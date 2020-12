Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…

- Navalnii, unul dintre cei mai cunoscuti critici ai presedintelui Vladimir Putin, a fost transportat cu avionul in Germania, in luna august, dupa ce i s-a facut rau intr-un avion. Germania si alte state occidentale afirma ca impotriva lui Navalnii a avut loc o tentativa sde asasinat cu agentul noviciok.…

- Relatii dintre Rusia si Uniunea Europeana se deterioreaza rapid, a declarat vineri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, raspunzand unei intrebari despre posibile sanctiuni europene impotriva Moscovei in urma otravirii opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Vorbind intr-o conferinta de presa…

- Germania si partenerii sai din cadrul Uniunii Europene (UE) vor conveni in urmatoarele zile asupra unui raspuns comun la otravirea in Rusia a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu agent neurotoxic din familia Noviciok, a declarat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas,…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat luni ca este dispusa sa trimita experti in Rusia, pentru a sprijini ancheta privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. OIAC a precizat ca a primit o joia trecuta o cerere in acest sens din partea Moscovei…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…