- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost nominalizat luni pentru Premiul Saharov acordat de Parlamentul European, in contextul in care alesii europeni doresc sa mentina atentia publica asupra miscarii prodemocratie care a fost interzisa in Rusia, a relatat luni Reuters, citata de

- In primul interviu acordat dupa incarcerarea din ianuarie 2021, opozantul rus Aleksei Navalnii a criticat conditiile din inchisoare, considerate demne de „un lagar de munca chinez”. El a afirmat ca „sa citesti, sa scrii” este interzis, singurul lucru permis fiind sa se uite la televiziunea rusa de stat,…

- Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii a facut apel joi la occidentali sa actioneze mai hotarat impotriva coruptiei, pe care o considera la originea marilor crize mondiale, potrivit unui articol publicat in mai multe ziare europene, relateaza AFP. Militant anticoruptie si inamic al Kremlinului,…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care in prezent executa o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani și jumatate intr-o colonie penitenciar sub acuzație de frauda, a fost inculpat din nou pentru «atingere adusa identitații și drepturilor cetațenilor». Un delict pentru care este pasibil de trei ani de inchisoare.…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa încalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov,…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnii, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnii, la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov, pe Twitter, citat de Reuters.

- Avocata Liubov Sobol - aliata a opozantului rus Aleksei Navalnii, considerat cel mai virulent critic al Kremlinului, in prezent incarcerat - a fost gasita vinovata marti de incitare la incalcarea restrictiilor antiepidemice instituite in Rusia pentru combaterea pandemiei de COVID-19, fiind condamnata…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri cu legaturi cu opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, a afirmat luni Leonid Volkov, unul dintre aliatii sai cei mai apropiati, citat de AFP si Reuters. "Potrivit unei decizii a Parchetului general, 49 de site-uri au fost blocate",…