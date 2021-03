Aleksei Navalnîi relatează o zi de viaţă în închisoare "Zapada. Barbati in uniforme negre de inchisoare, cu cizme si caciuli de blana, stau in picioare in intuneric, cu mainile la spate, iar din varful unui stalp inalt, un difuzor urla 'Glorie tie, patrie libera!' " - asa descrie Aleksei Navalnii inceputul unei zile in tabara penitenciara IK-2 din Pokrov, la 100 de km la est de Moscova, unde executa o pedeapsa la care sustine ca a fost condamnat pe nedrept, relateaza vineri agentia Reuters. Cel mai cunoscut dizident rus a fost inchis luna trecuta pentru nerespectarea conditiilor de eliberare conditionata si mai are de stat in inchisoare mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

