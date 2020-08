Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, ar urma sa fie transferat intr-un spital din Germania, afirma surse citate de publicatia Bild, potrivit MEDIAFAX.Aleksei Navalnii este internat in prezent la sectia de terapie intensiva a unui spital din…

